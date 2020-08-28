РИАМО - 28 авг. В столице за прошедшие сутки выздоровели 1280 пациентов после курса лечения от Covid-19, за весь период выздоровели более 210 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 210 908», – сказала Ракова.

При выписке всем пациентам дают необходимые рекомендации. Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

Донором плазмы может стать выздоровевший в возрасте 18-55 лет, у которого нет хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

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28 АВГУСТА

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.