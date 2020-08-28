РИАМО - 28 авг. На туристической платформе Russpass представлены самые интересные места столицы, в список вошли музеи, парк, канатная дорога и аттракцион, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В галерее Ильи Глазунова представлено более 700 работ художника. Картины помогают посетителям погрузиться в историю российской и мировой живописи. Кстати, особняк XIX века на Волхонке, где располагается галерея, реставрировал сам Илья Глазунов», - говорится в сообщении.

Одной из главных достопримечательностей Москвы, по версии платформы, является Музей космонавтики на ВДНХ. В нем можно увидеть большую коллекцию метеоритов, летательный аппарат, в котором вернулись на Землю собаки-космонавты Белка и Стрелка, и многое другое.

Также в список вошли «Мультимедиа-арт-музей», в котором представлены все виды современного искусства, и Московская канатная дорога, которая позволяет посетителям посмотреть панораму столицы и добраться от Воробьевых гор до спорткомплекса «Лужники» за несколько минут.

Кроме того, в список попала обзорная экскурсия по парку «Зарядье». На ней расскажут историю создания парка, как проходило строительство, и расскажут интересные факты о древнем районе Зарядье.

А завершает список аттракцион «Зиплайн» в недавно открывшемся парке Skypark Moscow на Воробьевых горах.

С помощью платформы Russpass можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.