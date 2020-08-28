РИАМО - 28 авг. В Москве 29 августа откроется фестиваль гражданского общества «Добрые люди», мероприятие будет проходить в парке «Музеон», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

До 6 сентября посетители фестиваля смогут послушать лекции от известных общественных деятелей, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, сыграть в FIFA, узнать больше о работе 40 благотворительных фондов, стать донорами крови, сдать макулатуру, а также передать канцелярские товары школьникам из интернатов и социально не защищенных семей. Кульминацией мероприятия станет большой благотворительный концерт: 5 сентября на сцене фестиваля выступят Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и другие звезды.

пресс-служба фестиваля «Добрые люди»

«На фестивале «Добрые люди» ежедневно в зоне интерактивов будут проходить творческие мастер-классы, занятия кавказскими танцами, совместные тренировки и многое другое. Активисты движения «Волонтеры-медики» проведут занятия «Старший по здоровью» и «Я — ответственный донор», – говорится в сообщении.

Во время фестиваля пройдет более 40 лекций известных спикеров: членов Общественной палаты РФ — лидеров крупнейших благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков. Среди них заслуженная артистка России Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова, врач, профессор Лео Бокерия, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова и другие.

Для любителей рукоделия проведут мастер-классы. Участники смогут попробовать создать цветы из гофрированной бумаги, а также получат возможность попрактиковаться в контурном шитье, декупаже, росписи экосумок, живописи, оригами, выжигании по дереву, узорной вышивке на тканях. Лучшие работы, созданные в ходе мастер-классов, подарят людям, находящимся в социальных учреждениях.

Для семейного досуга подойдут занятия для детей разного возраста. Будущих археологов ждут на занятиях «Я — археолог!», а любителей музыки — на уроках игры на гитаре. Детям понравится на мастер-классе по экологии, на занятиях по Lego-робототехнике, песочной анимации, фехтованию, а также в музее оружия.

пресс-служба фестиваля «Добрые люди»

В дни фестиваля в «Музеоне» откроются пункты приема собачьего корма для животных из приюта. «Волонтеры-медики» организуют пункт сдачи донорской крови. Кроме того, во время фестиваля можно сдать макулатуру и пластмассовые крышечки — их отправят на переработку.

В «Музеоне» также будет открыт пункт приема канцелярских товаров от фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», а фонд «Второе дыхание», выступающий за осознанное потребление, открывает на площадке фестиваля сбор одежды для повторного использования.

Всех желающих приглашают поучаствовать в благотворительной акции #ДелаемДоброВместе. Оставить пожертвование фондам можно через СМС на номер 2090 с суммой пожертвования (цифрой), например, 300, или оставив пожертвование по ссылке. Все собранные средства будут направлены в адрес благотворительных фондов, участников ярмарки, пострадавших в период пандемии.

Пятого сентября в День города в рамках фестиваля пройдет благотворительный концерт. На нем выступят более двух десятков популярных в YouTube и TikTok артистов. Хедлайнером фестиваля станет Клава Кока. Вторым хедлайнером будет обладатель платинового альбома и четырех платиновых синглов, рэп-дуэт HammAli & Navai.

Благотворительный концерт будет идти в течение всего дня — с 12:00 до 22:00. В этом году будет большой line-up представителей современной культуры, среди которых музыканты-блогеры, авторы видео в TikTok: Арина Данилова, Никита Златоуст, Гузель Хасанова, Sleepy, Margo Swan, Кирилл Феликс и другие.

пресс-служба фестиваля «Добрые люди»

Кроме того, на фестивале выступят такие артисты, как Анна Калашникова, Таня Герман, Кирилл Скрипник, Haru, ТВОЯVINA, MIRAVI. Другие артисты также поддержат фестиваль «Добрые люди» и его фонды-партнеров своими выступлениями на главной сцене 5 сентября. Для любителей хип-хопа выступят Птаха, Semenyak. На мероприятиях будут представлены резиденты Московского продюсерского центра #моспродюсер: Согдиана, Дмитрий Нестеров, Маша Вебер, ALEXANDRA.

Фестиваль «Добрые люди» проводится Общественной палатой РФ в Москве с 2017 года. На площадке фестиваля можно будет познакомиться с результатами работы гражданского общества по решению важнейших социальных проблем. Все желающие смогут лично пообщаться с представителями благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь разным категориям граждан.