РИАМО - 28 авг. В Москве внедрили инновационную методику диагностики рака предстательной железы с использованием нового радиофармпрепарата «Фтор-18-ПСМА», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионная и компьютерная томография в сочетании с новым радиофармпрепаратом «Фтор-18-ПСМА», которая позволяет вычислить опухолевые клетки рака предстательной железы, где бы они ни находились. На обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках», — сказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы, директор центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Он добавил, что на сегодняшний день это исследование получило широкое распространение в развитых странах и стало доступно в Москве.

Диагностика по новой методике делается следующим образом: пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и оседает на раковых клетках. Препарат будто подсвечивает раковые клетки и помогает вычислить опухоли в органе при проведении ПЭТ/КТ.

До внедрения нового метода врачи могли увидеть только рецидив, когда уровень опухолевого маркера достигал высокой концентрации.

Новый вид диагностики доступен жителям Москвы с подозрением на рецидив рака предстательной железы бесплатно.