РИАМО - 28 авг. Выпускники медицинских вузов и колледжей подали 20% общего числа заявок на стажировки «Москва – добрый город» комплекса социального развития столицы, прошедшие отбор будут приглашены на стажировку во взрослые, детские и стоматологические поликлиники столицы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вырос престиж медицинских профессий и интерес молодежи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений», – сказала Ракова.

Всего в программе стажировок комплекса соцразвития Москвы смогут принять участие 500 человек. Каждый участник пройдет практику в городских медучреждениях.

Стажировка в рамках программы «Москва – добрый город» продолжается три месяца. Участники получают каждый месяц заработную плату в размере 20 тысяч рублей.

Принять участие в программе стажировок могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019-2020 годах. Им необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве, а возраст не должен превышать 30 лет.