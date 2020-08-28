РИАМО - 28 авг. Тема «Подтопление территории учреждения» появилась в разделе «Государственные учреждения» на портале «Наш город», с помощью нее жители столицы могут сообщить о подтоплениях на территории учреждения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале «Наш город» зарегистрированы более полутора миллионов пользователей. В среднем каждый день модераторы оперативно обрабатывают более двух с половиной тысяч сообщений москвичей. Содержание в исправном состоянии объектов городской инфраструктуры важно и для города, и для жителей», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что новые темы, открывшиеся на портале, помогут оперативнее решать вопросы, связанные с состоянием территорий государственных учреждений и безопасностью нахождения на них жителей столицы

Также в разделе «Государственные учреждения» появилась тема «Неисправность элементов освещения на территории учреждения». Пользователи портала могут сообщить о неработающих или непригодных лампах на территории учреждения.

Теперь стало возможно сообщить и о выступающих над дорогой или газоном элементов, которые могут представлять опасность для жизни. Для этого появилась новая тема «Наличие опасно выступающих элементов на территории учреждения».

Для того, чтобы сообщить о неисправностях, воде или предметах, нужно оставить заявку на портале и прикрепить фото. Ответ на поступившую жалобу придет в течение восьми рабочих дней.