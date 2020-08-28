РИАМО - 28 авг. Метеорологическая осень в столице начнется с опозданием, в ближайшее время в Москве сохранится теплая погода, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу в Москве ожидается температура в плюс 18-21 градус. Погода будет облачной. Возможны небольшие дожди, в некоторых районах ожидаются грозы. 29 августа воздух в столице прогреется до плюс 17-20 градусов, погода будет облачной с прояснениями.

«Но уже в воскресенье погода улучшится, и термометры покажут плюс 26 градусов», – говорится в сообщении.

В последний день лета ожидается плюс 28 градусов.

Первого сентября ожидается комфортная погода, воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Обычно в Москве это происходит в конце августа. В этом же году метеорологическая осень наступит, по прогнозам, на три недели позже.