РИАМО - 28 авг. На территории промзоны №33 «Верхние котлы» появятся площадки для общественных и производственных объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участки расположены в районе Нагорный на юге столицы. Их общая площадь составляет 4,89 гектара. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий здесь появятся почти 60 тысяч квадратных метров сооружений — технопарк, промышленные производства, предприятия общепита и спортивные объекты», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на новых площадках создадут около одной тысячи рабочих мест.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, проекты комплексного развития территорий могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет.