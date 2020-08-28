РИАМО - 28 авг. Школьники и студенты колледжей более 1,3 миллиона раз бесплатно посетили московские музеи за 3 года, в 2020 году они посетили музеи более 145 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посещение музеев — это прекрасный вид досуга для учащихся и в течение учебного года, и во время каникул. А карты москвича и идентификаторы сервиса «Москвенок» позволяют бесплатно посещать выставочные залы. С момента запуска в 2017 году проект «Музеи — детям» быстро набрал популярность: за три года школьники и учащиеся колледжей побывали в столичных музеях более 1,3 миллиона раз», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

В 2020 году школьники и студенты посетили музеи более 145 тысяч раз.

Чаще всего они посещали Московский музей космонавтики, Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-панораму «Бородинская битва» и Биологический музей имени К.А. Тимирязева.