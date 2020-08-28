РИАМО - 28 авг. В лесу у деревни Чапаевка Одинцовского городского округа нашли гранату времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:06 27 августа 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении гранаты времен ВОВ в лесу по вышеуказанному адресу», - говорится в сообщении.

Полиция взяла под охрану территорию, где найден снаряд. Жизням местных жителей ничто не угрожает.

Специалисты министерства обороны РФ планируют изъять и уничтожить боеприпас в пятницу.