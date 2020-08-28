РИАМО - 28 авг. Четверо молодых людей задержаны в Чехове, их подозревают в угонах скутеров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее подозреваемые увидели во дворе дома на улице Полиграфистов стоящий под брезентом скутер. Когда стемнело, они вернулись к скутеру и угнали его. Доставив транспортное средство в гаражи, злоумышленники сняли блокировку руля. После этого они сняли раму и перекрасили ее.

«По данному факту следователем Следственного отела ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – говорится в сообщении.

Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили и задержали подозреваемых в угоне. Ими оказались четыре жителя Чехова в возрасте 16-27 лет. Один из молодых людей был судим несколько раз.

В ходе обыска гаражного бокса одного из задержанных оперативники обнаружили и изъяли три похищенных скутера. Во время расследования полицейские установили причастность задержанных к совершению еще двух аналогичных преступлений в Чехове.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.