РИАМО - 28 авг. К празднованию Дня города в столице музеи подготовили выставки и «Музейные лектории», мастер-классы и концерты, вход на мероприятия будет свободный, но по предварительной записи, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На Городецкой пройдет интерактивная программа «Московский особняк»: участники мысленно перенесутся в его интерьеры, узнают о том, какие вещи находились в разных комнатах – гостиной, детской, кабинете, бальной зале, буфетной и столовой. Перед ними «предстанет» и типичный дворянин со своими привычками, бытом и манерой одеваться», — отмечается в материале.

Для горожан проведут лекцию «Как москвичи письма писали», а на Ключевой улице поговорят о том, как повлияла античная культура на работу московских архитекторов. Об этом расскажет историк и сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.

В чем пойти в свет в старину, узнают жители мегаполиса в интерактивной программе «Собираемся в театр». Музей также организует концерты «Музыка при дворе российских императоров».

Музей Москвы расскажет о возникновении районов города, Музей природы Куркино проведет экоклассы и лекции о природе. Нарисовать картину можно будет на пленэре на Профсоюзной улице, который устроит Музей В. А. Тропинина. Также на мероприятиях учреждения расскажут о жизни Исаака Левитана.

Зоологический музей МГУ имени М.В. Ломоносова организует лекцию «Киты и дельфины – люди моря» на улице Перерва. На бульваре Дмитрия Донского познакомят горожан с достижениями палеонтологии на лектории Палеонтологического музея имени Ю.А. Орлова.

Уральские минералы продемонстрирует в сквере у Гольяновского пруда Интерактивный музей по сказкам П.П. Бажова «В гости к хозяйке Медной горы». Об истории освещения напомнит музей «Огни Москвы».

Создать аппликацию «Пуделя» горожане смогут на творческом мастер-классе Музея собаки. А на Новом Арбате откроется большая тематическая выставка с 500 фотографиями более 40 столичных музеев и выставочных залов

Подробности о проведении праздника и полное расписание можно посмотреть на официальном сайте Дня города.