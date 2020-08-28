РИАМО - 28 авг. С начала текущего года 10 тысяч добровольцев стали частью центра «Мосволонтер», на сегодняшний день число волонтеров центра составляет 92 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Шесть лет «Мосволонтер» помогает городским организациям в проведении социальных, культурных, спортивных, благотворительных и других программ. Это 170 крупных событий и акций в год. Чтобы их поддерживать, нужна большая сплоченная команда, которую и сформировал ресурсный центр за время своего существования», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

У «Мосволонтера» более одной тысячи партнеров, в том числе вузы, школы, а также средние специальные учебные заведения, некоммерческие организации, госучреждения и СМИ.

Чтобы стать участником проекта, необходимо авторизоваться на сайте mosvolonter.ru. Там можно зарегистрироваться на участие в мероприятии, волонтерских программах и акциях.

Потенциальные волонтеры должны быть старше 14 лет. Дети младшего возраста могут помогать в составе школьного добровольческого объединения.

Во время пандемии добровольцы столицы присоединились к акции взаимопомощи #МыВместе, в ней приняли участие более 21 тысячи человек.