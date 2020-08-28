РИАМО - 28 авг. На улице Авиационной в СНТ «Березка» городского округа Щелково нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении снаряда поступила 27 августа. Полиция выставила охрану у места, где нашли боеприпас.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъять и уничтожить находку планируют в пятницу силами представителей министерства обороны РФ.