РИАМО - 28 авг. В Подмосковье и столице в пятницу ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, прогремит гроза, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 20 - плюс 22, по области — плюс 19 - плюс 24 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, порывы ветра в Московском регионе будут достигать 12-17 метров в секунду. Относительная влажность составит порядка 60%, а атмосферное давление — порядка 738 миллиметров ртутного столба.

Такие погодные условия могут сказаться на самочувствии метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется выполнять рекомендации лечащего врача, постараться снизить физические нагрузки.