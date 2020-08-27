РИАМО - 27 авг. Российские власти намерены поддержать развитие легкой промышленности, на эту цель выделят порядка одного миллиарда рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил на заседании, что деньги будут предоставляться в качестве субсидий.

«Почти 50% от суммы будут направлены на компенсацию затрат предприятий по кредитам, на покупку оборудования», — отмечается в материале.

Власти также намерены пустить средства и на поддержание спроса. Правительство рассчитывает повысить конкурентоспособность предприятий, в частности, из отрасли льняного производства.

Премьер также выразил надежду, что поддержка позволит сохранить рабочие места.