РИАМО - 27 авг. За полтора года работы региональные операторы компании «РТ-Инвест» вывезли 20 миллионов кубометров коммунальных отходов, через сортировочные линии комплексов по переработке отходов предприятия проходит более миллиона тонн отходов в год, что составляет четверть от регионального объема, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Приведены в порядок контейнерные площадки. На них установлены новые современные баки для раздельного сбора. На смену нелегальным возчикам пришли официальные компании с современными мусоровозами и строгим учетом вывозимых отходов. Транспортный парк постоянно обновляется и растет. Сегодня региональные операторы компании «РТ-Инвест» вывели на маршруты дополнительные 17 единиц спецтехники», — отмечается в материале.

Парк техники компании насчитывает 438 единиц — 200 мусоровозов, 69 бункеровозов, 80 мультилифтов, 60 РСО, 14 ломовозов и 15 единиц вспомогательной техники. До конца года начнут работать еще 109 единиц нового спецтранспорта — 61 мусоровоз, 28 мультилифтов, 20 единиц вспомогательной техники.

Мусор операторы отвозят на комплексы по переработке, построенные компанией «РТ-Инвест». Три из них уже работают, а четвертый, КПО «Храброво», начнет функционировать до конца 2020 года.

Общая мощность линий сортировок комплексов — 1,05 миллиона тонн отходов в год. При помощи пять типов автоматических сепараторов удается отобрать до 24 фракций «полезных» вторичных материальных ресурсов и отправить их на переработку. Порядка 50% отходов на комплексах переработки получают вторую жизнь.