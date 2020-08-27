РИАМО - 27 авг. В Шаховской согласовали проектное решение Дворца торжеств на улице Базаева, в основе концепция-победитель творческого конкурса, который проводился Союзом московских архитекторов в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект реализуется по концепции победителя Андрея Бутусова. Площадь застройки здания составит порядка 800 квадратных метров. Вместе с расположенной рядом школой искусств Дворец сформирует новый культурный центр района», — сказал председатель комитета Владислав Гордиенко.

Дворец будет двухэтажным в виде «книжки», фасад будет на улице Базаева, а экран отделают натуральным камнем. В качестве материала используют юрский известняк, для цоколя — темно серый гранит.

В здании будут проводиться свадебные церемонии и банкеты. По проекту построят десятиметровые оконные проемы для фотозон.

«Отрадно, что представленный на рабочую группу проект остался в логике конкурсной концепции и сохранил яркие авторские решения. Здание необычно по композиции, подчеркнуто торжественно. Главную символичную нагрузку будет нести центральный элемент фасада — экран, заключающий в себе мощный пластический акцент», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.