РИАМО - 27 авг. В Московской области обучающиеся и творческие коллективы из 12 детских школ искусств удостоены адресного финансирования в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

При содействии губернатора региона Андрея Воробьева одаренные дети, обучающиеся в школах искусств и добившиеся особых успехов, получают финансовую поддержку.

«На эти цели в государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» предусмотрены средства в объеме 15 миллионов рублей ежегодно. Финансовые средства направляются на участие в международных и всероссийских конкурсах, приобретение музыкальных инструментов, участие в мастер-классах», — отмечается в материале.

В этом году поддержку получили 12 обучающихся и два творческих коллектива, являющихся лауреатами областных, Всероссийских и международных конкурсов из 12 детских школ искусств десяти округов региона.