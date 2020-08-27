РИАМО - 27 авг. В Московской области могут предложить свои услуги пять лучших отелей по системе «все включено», подборку подходящих для отдыха мест сделал региональный комитет по туризму Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты предлагают отдохнуть в парк-отеле «Воздвиженское». Номера отеля снабжены всем необходимым, включая холодильники, кондиционеры, телевизоры и Wi-Fi.

«Дамы могут насладиться современным SPA-комплексом с обертыванием и массажем, а мужчины — русской баней на дровах с ледяной купелью. Объект расположен в городском округе Чехов и расположился на территории бывшей дворянской усадьбы XVIII века с прекрасными пейзажами», — говорится в сообщении.

Второй вариант — гостиничный комплекс «Орловский», раньше здесь находились царские угодья, потом земли перешли к полководцу графу Орлову-Чесменскому. В гостинице работает SPA-комплекс с хамамом, сауной, гидромассажным бассейном, тренажерным залом, соляной пещерой и массажным кабинетом. Отель расположен в Ленинском округе.

В Звенигороде тоже можно отдохнуть по системе «все включено» в парк-отеле ZVENIGOROD. Здесь есть большой открытый бассейн, банный дом, тренажерный зал, площадка для игры в пейнтбол, конюшня и многое другое.

Отель LES Art Resort находится в Рузском округе. Корпуса и коттеджи гостиницы выстроены из экологически чистых материалов в современном экостиле.

В Солнечногорске можно отдохнуть в гостиничном комплексе «Солнечный». В отеле расширенный пакет услуг: шведский стол, термальная зона SPA-комплекса (10 бассейнов и 16 термальных комнат), тренажерный зал, сквош-корт, скалодром, вечерние шоу-программы, дискотека (по выходным дням), детский развлекательный центр, игровые автоматы, анимация, лабиринт.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта — показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

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