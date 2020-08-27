РИАМО - 27 авг. Специалисты «Мосгаза» проведут замену старого газопровода среднего давления диаметром 630 миллиметров на новый газопровод диаметром 720 миллиметров на 2-ом Кожуховском проезде в столице, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Работы на территории бывшего завода имени Лихачева по адресу: 2-й Кожуховский проезд, дом 29, ведутся при помощи современной технологии микротоннелирования: газопровод будет проложен закрытым методом от метро Технопарк», — отмечается в материале.

Новый газопровод прослужит не менее 40 лет. Срок службы можно будет продлить с помощью санации методом «Феникс».

Для горожан работы не доставят неудобств благодаря расположению объекта на территории бывшего завода имени Лихачева.