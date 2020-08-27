РИАМО - 27 авг. В 2020 году конкурс при поступлении в государственные профессиональные образовательные учреждения сферы культуры Подмосковья составил три человека на место, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Обучение в учреждениях проходит по 19 специальностям. Контингент студентов – около 2 тысяч человек. В 2020 году конкурс при поступлении в государственные профессиональные образовательные учреждения увеличился и составил три человека на место, при этом в 2019 году было 2,6 человека на место», – говорится в сообщении.

Наиболее востребованными специальностями являются эстрадное пение (32 человека на место), современный танец (16 человек на место), народный танец (восемь человек на место), вокальное искусство (шесть человек на место), социально-культурная деятельность (пять человек на место).

В Подмосковье представлено четыре государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры.