РИАМО - 27 авг. Фермеры, принимающие участие во Всероссийском фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре, поделились своими историями успеха, которые во многом уникальны, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«За каждым участником фестиваля стоит своя история. Многие из них были успешными специалистами в городе, но решились на отважный шаг – создать свое производство вкусной органической продукции», – говорится в сообщении.

К примеру, братья Геннадий и Эдуард Ястребовы начали свой фермерский путь с покупки козы по имени Дочка. Потом они решили серьезно заняться сыроварением и превратили свое хобби в большой жизненный план. Сейчас они владеют хозяйством «ЯстребовЪ и БратЪ» и известны по всему миру.

Не меньших успехов добились и супруги Ковтун. Они организовали сыроварню «Cыр & Beer». В 2019 году на конкурсе World Cheese Awards, который проходил в Италии и привлек участников из более 60 стран мира, их твердый сыр «Пещерный» был награжден золотой медалью.

Сергей Балаев из Реутова в 2013 году решил превратить полузаброшенную ферму в Коломне в агротуристический комплекс. Он стал первым в Подмосковье разводить виноградных улиток и крокодилов.

Всероссийский сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра при поддержке правительства Московской области. В фестивале принимают участие свыше 300 фермеров из 46 регионов России. Участники привезли 120 тонн сыра, который посетители смогут попробовать и купить. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех фермеров за участие в фестивале и пожелал им успехов в создании качественной продукции.

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