РИАМО - 27 авг. В России серьезно занимаются поэтическим творчеством только 1% населения, сообщил основатель порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру», президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

«Мы посчитали нашу аудиторию порталов. Количество поэтов и писателей в общей сумме — больше миллиона. Население России — около 146 миллионов человек, но мы исключаем детей, глубоких пенсионеров и тех, кто не пользуется интернетом», — рассказал Кравчук в интервью Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что из 1% населения творчеством занимается около 55-60% женщин и около 45% мужчин. По его словам, мужчины реже занимаются чем-то для души, потому что им нужно зарабатывать деньги.



Кравчук добавил, что на ресурсах публикуется большой сегмент авторов старше 40 лет.