РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. Глава Балашихи Сергей Юров вручил благодарности предпринимателям и общественным активистам за поддержку и оказание помощи институтам гражданского общества в условиях пандемии Covid-19, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды предпринимателям и общественным активистам вручили в четверг на итоговом пленарном заседании общественной палаты городского округа во главе с ее председателем Еленой Жаровой. В заседании также приняли участие замначальника управления ГУСК Московской области Роман Кирица, депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и волонтеры.

«Сегодня важное событие. Помню, как мы проводили первое заседание данного состава общественной палаты. За три года было решено большое количество вопросов, совместно с администрацией Балашихи проведено много общественных мероприятий. Хочу выразить огромные слова благодарности всем членам палаты и ее председателю Елене Жаровой за ту неоценимую работу, которая была сделана, ваш контроль и те инициативные проекты, которые реализованы. Благодаря нашему конструктивному диалогу мы чувствовали поддержку и понимание», — сказал Юров.

Он выразил надежду, что новый состав общественной палаты, который будет сформирован, станет не менее активным и совместная работа продолжится.

Юров также поблагодарил за активную работу волонтеров общественной палаты, которые оказали помощь и поддержку во время пандемии коронавируса. Он вручил благодарности индивидуальному предпринимателю Светлане Бурцевой, директору фармацевтического предприятия «Ретиноиды» Константину Ноздрину, гендиректору ООО «Вертикаль-Спс» Александру Пашкевичу, председателю ТПП Анатолию Шестакову, общественным активистам, а также вручил памятную медаль к 190-летию Балашихи Елене Жаровой.

Роман Кирица вручил благодарственные письма общественным активистам и Елене Жаровой за личный вклад в развитие институтов гражданского общества.

«С уверенностью могу сказать, что общественная палата Балашихи занимает лидирующие позиции как по итогам года, так и по итогам квартала. Никогда не сбавлялся темп. Вы всегда были на острие обсуждаемых проблем и вопросов, которые волнуют граждан», — отметил Кирица.

В этот день также были вручены награды и подарки Мособлдумы, совета депутатов Балашихи. Елена Жарова в ходе пленарного заседания вручила волонтерам Балашихи благодарственные письма за активную жизненную позицию и искреннюю помощь нуждающимся жителям городского округа в период пандемии.