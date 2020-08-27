РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 30 августа пройдет праздник с выступлением детских коллективов и бесплатной раздачей мороженого, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» 30 августа в воскресенье с 12:00 до 14:00 пройдет семейный праздник. В программе выступления танцевальных коллективов по направлениям хип-хоп и брейк данс, эстрада, в том числе на английском языке. По традиции всем детям раздадут мороженное бесплатно», - говорится в сообщении.

Гости услышат песни в исполнении педагога по вокалу и актерскому мастерству для малышей в ДК «Машиностроитель» Натальи Смирновой, а также педагога по вокалу Екатерины Дюндар. Пройдет мастер-класс от педагогов и программа от фокусника со зверушками.