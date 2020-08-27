РИАМО - 27 авг. Минтруд объявил итоги Всероссийского конкурса «Семья года», в котором участвовало порядка 3 тысяч семей со всей страны, одним из победителей в номинации «Семья – хранитель традиций» стали Закировы из подмосковного Домодедова, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«Семья – это гармонично выстроенные отношения родителей и детей, где чтят традиции и сохраняют преемственность поколений», – отметила Александра Закирова.

Закировы воспитывают троих детей. Семья активно участвует в социальной жизни города. Александра выступает организатором ежегодного Дня женского предпринимательства в городском округе Домодедово, а так же основателем городского сообщества женщин предпринимателей.

«Поздравляю семью Закировых с победой и хочу отметить, что семьи из нашего региона ежегодно входят в число победителей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз.