РИАМО - 27 авг. В четверг в министерстве жилищной политики вручили сертификаты по программе «Социальная ипотека» 15 воспитателям детских садов, на текущий год по программе запланировали вручение 365 свидетельств, уже вручили 48 свидетельств врачам, 37 педагогам и 30 воспитателям, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Каждый из вас сегодня станет счастливым обладателем сертификата для приобретения жилья по программе «Социальная ипотека». <...> В программе принимают участие учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. За все время реализации более 1,6 тысячи профессионалов смогли приобрести жилье», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что программа уникальна, так как подобных условий больше нет ни в одном регионе. Правительство берет на себя обязанности выплачивать всю стоимость квартиры: первоначальный взнос и тело кредита. Покупателю остается платить только проценты.

«Это большая экономия. Хочется пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой дом или квартиру, где всегда было тепло, и вы были счастливы!» ─ добавила Федотова.