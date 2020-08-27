РИАМО - 27 авг. На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи с начала 2020 года пришли работать около 572 медработников – 96 врачей и 476 человек среднего медицинского персонала – фельдшеры и медсестры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московской области в оказании медицинской помощи задействовано около одной тысяча бригад скорой и неотложной помощи. Население региона постоянно увеличивается, поэтому мы продолжаем набор специалистов в наши ряды», — сказал главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

Больше всего врачей трудоустроились на подстанции в Красногорске, Химках, Богородском округе, Балашихе и Одинцове.

Врачи и фельдшеры скорой помощи могут рассчитывать на меры социальной поддержки, в том числе по программе «Социальная ипотека».