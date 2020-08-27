РИАМО - 27 авг. В четверг Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области Вячеслава Защитникова, его осудили за разбойное нападение и убийство, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

«Суд приговорил Защитникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

13 октября 2013 года преступник увидел женщину, которая выполняла хозяйственные работы и подходила к подсобно-подвальному помещению. Он проследовал за ней к двери, ведущей в подвал, дождался, пока она откроет дверь и втолкнул женщину внутрь.

Затем он потребовал отдать ему деньги, угрожая ей ножом. Однако женщина, не желая отдавать свое имущество, стала кричать и звать на помощь.

«Защитников нанес ей не менее восьми ударов в область живота, груди, шеи, а также верхних конечностей», - отмечается в сообщении.

От полученных ранений 39-летняя женщина скончалась.