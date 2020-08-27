РИАМО - 27 авг. Через несколько месяцев будет завершено строительство набережной у недавно освященного Никольского храма в Павшинской пойме в Красногорске, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Венец всего — это приезд патриарха (Московского и всея Руси Кирилла - ред.), освящение храма. Храм открыт, открыта вся парковая зона, набережная. Мы достроим через буквально несколько месяцев набережную», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор поблагодарил всех, кто помогал строить храм, а также добавил, что в Павшинской пойме еще остаются места, на которые следует обратить внимание.

«Здесь, конечно, есть над чем работать. И ливневка, и тротуары, и общественные пространства», — подчеркнул Воробьев.

Первый камень в основание Никольского храма заложили 19 января 2013 года. 25 апреля 2019 года в храме прошло первое богослужение. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал все этапы строительства вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

Храм спроектировал заслуженный архитектор РФ, действительный член Международной академии архитектуры Андрей Оболенский. Высота собора – 55 метров, площадь составляет порядка 4,5 тысяч квадратных метров, вместимость – 1,5 тысячи прихожан. В 2019 году на территории храма завершили основное благоустройство.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Никольский храм 16 августа. Патриарх возглавил крестный ход и совершил Божественную литургию.