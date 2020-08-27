РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 27 авг. В четверг вечером на территории Фряновского керамического завода произошло возгорание цеха акриловых ванн, на место возгорания прибыли семь машин обычных пожарных расчетов и две пожарно-спасательные вышки, всего работало порядка 50 человек, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас здание обесточено, все сотрудники выведены, пострадавших нет. Открытый огонь также отсутствует», - говорится в сообщении.

Сразу после сигнала о возгорании на вызов прибыло два подразделения Щелковского «Мособлпожспас» - пожарная часть-335, базирующаяся в Огудневе, и поисково-спасательный отряд-2, базирующийся во Фрязине.



