РИАМО - 27 авг. Каршеринг «Делимобиль» вернул зону парковки в терминале D после его ремонта и добавил новую возможность парковаться и завершать аренду в терминале B аэропорта Шереметьево, рассказали в пресс-службе компании.

«С 1 августа были открыты границы, и уже сейчас наши коллеги по туристическому бизнесу говорят о всплеске продаж авиабилетов. Мы ожидаем, что ежедневно клиенты будут совершать в аэропорт около сотни поездок, а когда международные авиаперевозки полностью восстановятся - это направление станет одним из топовых в Москве», - сказала коммерческий директор компании «Делимобиль» Елена Бехтина.

Парковка в зоне терминалов для клиентов «Делимобиль» бесплатная. Таким образом теперь пользователи сервиса смогут арендовать автомобиль и оставлять его в зоне всех аэропортов Москвы.

Ранее Росавиация расширила список российских городов с международным авиасообщением, включив в него Казань, Калининград и Новосибирск.