РИАМО - 27 авг. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил с 90-летием актера театра и кино, президента Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Владимира Андреева, сообщает Газета.ru.

«Ваше творчество — яркий пример верности своему призванию и любви к профессии, к родному театру имени Ермоловой. На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель», — говорится в поздравительной телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.

30 сентября в театре состоится юбилейный вечер Владимира Андреева.

Ранее артист был главным режиссером театра имени М.Н. Ермоловой. Сейчас художественным руководителем и главным режиссером театра является Олег Меньшиков. Андреев занимает должность президента учреждения.