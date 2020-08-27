РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил приятную атмосферу на фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре и поблагодарил всех фермеров, которые приехали в регион и представили свою продукцию.

«Я был там (на фестивале - ред.) сегодня, очень приятная атмосфера. <...> Спасибо вам (фермерам - ред.) за добрые дела, которые вы делаете, за ту продукцию, которую с душой производите вы, ваши семьи и ваши работники», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что большим спросом на фестивале пользуется продукция не только из Подмосковья, но и участников из других регионов России.

Воробьев пожелал фермерам здоровья и успехов, а также чтобы их продукции хватило всем покупателям до конца фестиваля.

Всероссийский сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра при поддержке правительства Московской области. В фестивале принимают участие более 300 фермеров из 46 регионов России. Участники привезли 120 тонн сыра, который посетители смогут попробовать и купить.

Помимо сыра, гости могут попробовать вино, молочную продукцию, колбасы, сладости, хлеб, сидр, пиво, квас и чай. Кроме того, на фестивале представлена ремесленная продукция.

Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что фестиваль поможет малому и среднему бизнесу восстановиться после пандемии коронавируса благодаря продаже своей продукции и начать новый производственный цикл. По его словам, для многих фермеров, особенно из регионов РФ, это «практически единственная площадка, которая поможет им остаться на плаву».

За полгода в Подмосковье произвели свыше 29,5 тысяч тонн сыра. Московская область на сегодняшний день является одним из крупнейших изготовителей сыра в России.