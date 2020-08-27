РИАМО - 27 авг. Более 62 тысяч жителей Подмосковья стали пользователями онлайн-сервиса коммунальных платежей «Умная платежка», говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сфера ЖКХ в регионе продолжает активную цифровизацию, и сегодня можно с уверенностью сказать, что Подмосковье – лидер по управлению коммунальных услуг в электронном виде, - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что сервис помогает жителям региона контролировать и следить за тарифами и начислениями, а также совершать платежи в удобное для них время с минимальной затратой времени.

Этот сервис в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» создали для удобной оплаты ЖКУ, быстрой передачи показаний приборов учета. Он позволяет пользоваться услугами расчетного центра из дома.