РИАМО - 27 авг. До конца 2020 года в Подмосковье начнет работу четвертый комплекс по переработке отходов компании «РТ-Инвест», сообщил в четверг генеральный директор предприятия Андрей Шипелов.

«Три комплекса работают на полную мощность в круглосуточном режиме. Четвертый комплекс будет запущен до конца года», — сказал Шипелов в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что все работы ведутся в штатном режиме, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

На текущий момент в области работают три КПО — «Юг» в Коломенском округе, «Север» в Сергиево-Посадском округе, «Дон» в Кашире. За время работы трех комплексов по переработке отходов компании «РТ-Инвест» отобрали 40 тысяч тонн вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что с 1 января 2021 года в регионе перестанут действовать все свалки, вместо накопления мусор будет поступать на комплексы по переработке отходов (КПО). В Подмосковье идут активные работы по рекультивации мусорных полигонов.