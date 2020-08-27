РИАМО - 27 авг. В Подмосковье начнет работу услуга по транспортировке крупногабаритного мусора от дома до специальной мусорной площадки, сообщил в четверг генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Уже делается такая опция. Создаем сейчас, по сути, личные кабинеты. Через личный кабинет можно будет сделать заказ доставки — от дома, от квартиры — крупногабаритных отходов на станции «Мегабака», — сказал Шипелов в эфире телеканала «360».

В рамках проекта «Мегабак» на бесплатных пунктах приема крупногабаритных отходов можно сдать: бытовую технику, мебель, спил деревьев, автомобильные шины, текстиль, батарейки, лампы, металл и стекло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что площадки для крупногабаритного мусора проекта «Мегабак» появятся во всех городах региона.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы>>