РИАМО - 27 авг. В настоящее время главной задачей правительства Подмосковья является запуск всех запланированных Московских центральных диаметров, часть из которых уже доказала свою эффективность, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — все пять МЦД запустить. Диаметры доказали свою эффективность. Они удобны, комфортны, это по-настоящему XXI век. Мы видим большой запрос на Ярославском направлении, безусловно, все пригороды Подмосковья ждут появление МЦД», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в настоящее время ведутся активные работы в плотном партнерстве с Москвой и Российскими железными дорогами.

МЦД — это крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.

Движение по первым двум маршрутам — «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» — было запущено 21 ноября 2019 года. До 2025 года планируется запустить МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». Все три сейчас находятся на этапе проектирования.

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