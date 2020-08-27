РИАМО – 27 авг. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, до конца текущего года стоит ожидать снижения уровня целевой инфляции до 3%, такой порог обозначили в Центральном банке РФ, поэтому инфляция в России вторую неделю остается нулевой, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительство и регулятор ставят одной из главных целей сохранение инфляции на низких уровнях, что и будет достигнуто», — сказал Деев.

Судя по данным Росстата, с 18 по 24 августа инфляция в РФ оказалась нулевой.

При этом неделей ранее рост потребительских цен также выявлен не был.

В начале августа впервые в 2020 году была зафиксирована дефляция.