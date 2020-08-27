РИАМО – 27 авг. На рэпера Моргенштерна подали в суд, его заподозрили в том, что его творчество противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», сообщает Газета.ru.

«Сам музыкант иск пока не комментировал», - говорится в сообщении.

Блогер Юрий Семеняк заявил, что творчество артиста «дезориентирует подростков», а педагог Артем Васильевых отметил, что «регулярно сталкивается с негативными последствиями творчества Моргенштерна в педагогической практике».

Активисты потребовали забрать у артиста его украшения, продать их, а деньги пустить на популяризацию среднего образования.⠀