РИАМО - 27 авг. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл XIII Кубок мэра Москвы по хоккею, он поздравил любителей спорта с началом нового сезона, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«После вынужденной «коронавирусной» паузы, растянувшейся почти на полгода, профессиональный спорт возвращается в Москву. Пусть с неизбежными ограничениями, но сегодня болельщиков вновь ждут на играх любимых футбольных, хоккейных, баскетбольных и других команд», – сказал Собянин.

Первый хоккейный турнир сезона «Кубок Мэра Москвы» проводится ежегодно с 2008 года.

Организаторами соревнований являются департамент спорта города Москвы и Федерация хоккея Москвы.

Матчи проводятся с соблюдением эпидемиологических требований. Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводится каждые 2 часа, а также до начала мероприятия и сразу после его окончания.