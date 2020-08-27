РИАМО - 27 авг. После ремонта в Пушкине 14 сентября откроется Музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева, в 2016 году образовательное учреждение сильно пострадало из-за пожара, сообщила директор колледжа Элла Смелова.

«Остались последние штрихи, монтируется последнее оборудование, все классы оснащены современными музыкальными инструментами. Ждем еще буквально две недели и начинаем учебный процесс с 14 сентября», - сказала Смелова в эфире телеканала «360».

Она добавила, что заниматься в отремонтированном колледже смогут порядка 850 человек – 250 студентов и 600 учеников детской музыкальной школы.

Министр культуры Московской области Елена Харламова добавила, что музыкальный колледж имени Прокофьева – кузница кадров для региона.

«Это кузница наших кадров, особенно подмосковных – 100 выпускников колледжа сейчас работают в музыкальных колледжах в других районах. То есть нам колледж дает педагогический состав и очень профессиональный», - сказала Харламова.