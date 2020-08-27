РИАМО - 27 авг. Площадки для утилизации крупногабаритного мусора в ближайшем будущем начнут работу в каждом городе Подмосковья, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В каждом городе будет, соответственно, место, где житель может привезти тот или иной крупногабаритный мусор, после чего оставить его», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что оставить мусор на площадке «Мегабак» можно совершенно бесплатно.

«Во всех кластерах, где работает «РТ-Инвест», мы приобрели и запустили в рейсы 438 новых автомобилей. <...> До конца года более 100 автомобилей еще появятся.<…> Особое внимание уделяем автомобилям, которые осуществляют раздельный сбор, <...> проводим санитарную обработку баков», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Губернатор также отметил регулярное снижение жалоб на вывоз мусора в регионе.

«Я очень надеюсь, что проект «Мегабак» заработает, контейнеры не будут пустыми», — заключил Воробьев.

В Подмосковье на площадки «Мегабак» уже сдали свыше 400 кубометров крупногабаритных отходов. Чаще всего жители привозят старую мебель, бытовую технику, электронику и стекло.

Адреса площадок размещены на интерактивной карте на сайте мегабак.рф. Каждый пункт работает ежедневно с 9 до 18 часов, кроме понедельника.