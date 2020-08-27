РИАМО - 27 авг. К 1 сентября в городском округе Химки откроются три новые школы, их общая вместимость составит 2 тысячи мест, сообщил глава округа Дмитрий Волошин.

«В этом году мы готовим к 1 сентября новую школу на 450 мест в Подрезкове, которая является критически важной, там школа просто необходима. Также открывается школа в Сходне также на 450 детей. В этом районе существуют вторые смены, мы дадим разгрузку», — сказал Волошин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также к 1 сентября откроется школа на 1,1 тысячу мест на территории жилого комплекса «Солнечная система».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что строительство новых школ — стратегическая задача для региона. Строительство новых образовательных учреждений в регионе будет продолжено.

«Мы продолжаем строить школы. Это стратегическая задача, национальный проект президента (Владимира Путина - ред.). Дальше нам предстоит строить и строить», — заключил Воробьев.