РИАМО - 27 авг. Строящаяся школа в поселке Пески Коломенского городского округа примет учеников со второй четверти нового учебного года, сообщил в четверг министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В Песках мы завершим строительство школы, подготовим полностью всю территорию к благоустройству. Дети пойдут туда, скорее всего, со следующей четверти», — сказал Локтев в эфире телеканала «360».

Министр добавил, что строители не успели завершить пуско-наладочные работы из-за трехмесячного перерыва в связи пандемией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году на территории Подмосковья откроют рекордное количество школ за последнее время — 35 новых учебных заведений.