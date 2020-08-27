РИАМО - 27 авг. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале поставок отечественной вакцины от коронавируса в российские медучреждения в рамках третьего этапа испытаний, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Первыми прививку получат медработники и учителя. Вакцинация будет добровольной», - говорится в сообщении.
Пострегистрационные исследования вакцины уже начались в Москве. В них смогут поучаствовать 40 тысяч горожан.
Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V». Вакцина прошла тестирование, ее безопасность была доказана. У людей, принявших участие в тестировании препарата, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.
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Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи
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Пройди тест РИАМО и прочувствуй, каково быть школьником в это непростое время.
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (1/0)
Начало учебного года не за горами. Будешь сдавать тест на «корону» перед школой?
Обязательно. Меня же наверняка без результатов на порог не пустят…
На самом деле нет – школьники могут сдать тест, если сами этого захотят
Еще чего – у меня есть занятия поважнее! И вообще, пусть лучше учителя проверяются
Действительно, обязательная проверка касается только учителей
Вообще-то его нельзя делать несовершеннолетним
Можно. Но это необязательно, в школу и так пустят
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (2/0)
Позовешь на линейку родственников?
Фото Пелагия Тихонова ©
РИАМО
Какая линейка? Я туда вообще не собираюсь
И правильно – в Москве линеек и не будет. А в Подмосковье они пройдут для учеников 1-х и 11-х классов
Конечно! У меня большая семья, все хотят посмотреть на меня нарядного
Бабушек и дедушек в этот раз лучше оставить дома
Позову только родителей
Можно и позвать, если ты живешь в Московской области и учишься в 1-м или 11-м классе, только маски не забудьте. А вот в Москве линеек не будет
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (3/0)
Допустим, ты учишься в 5 классе. Что возьмешь с собой 1 сентября?
Маску, санитайзер и сменку
Да ты в полной боевой готовности!
Гладиолусы, банты и хорошее настроение
Цветы дарить сейчас не модно, лучше принять участие в акции «Дети вместо цветов»
Что-то праздничное
Праздничной линейки для 5-х классов все равно не будет, так что иди учись.
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (4/0)
Родители твоей одноклассницы, которая часто болеет, хотят оставить ее на дистанционке. Возможен ли такой вариант – или она должна ходить в школу?
Только если она перейдет на режим индивидуального обучения на целый год
Нет, переходить на индивидуальный режим необязательно. В Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей
Нет, она должна ходить в школу, как все
Это необязательно, в Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей
Это вполне возможно
Точно, в Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (5/0)
На уроке будешь сидеть в маске?
Фото Пелагия Тихонова ©
РИАМО
Да, и все мои одноклассники тоже – это обязательно
Нет, носить ли маску – личное дело каждого ученика.
Да, надену. Я человек мнительный, у меня дома уже гора масок
Ученики действительно могут носить маски – по желанию.
У меня со здоровьем все в порядке, зачем мне эти маски?
Учащиеся действительно могут не надевать маску на уроке.
Если все наденут, то и я тоже
Коллективизм – качество полезное, но решить, носить маску в школе или нет, ты можешь самостоятельно.
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (6/0)
На перемене пойдешь пообщаться со своими друзьями из параллели?
Фото Александр Манзюк ©
РИАМО
Обязательно, я обычно только за этим в школу прихожу
Увы, из-за раздельных перемен активную социализацию придется отложить
Лучше пересечемся с ними в школьном дворе после уроков
Так держать! Меры предосторожности никто не отменял
В школе учиться нужно, а не по кабинетам бегать. Да и вообще, вдруг там кто-то болеет?
Осторожность никогда не повредит
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (7/0)
А если почувствуешь, что заболел перед важной контрольной, пойдешь в школу?
Пойду обязательно – учеба важнее всего
Лучше остаться дома – все равно «температурный фильтр» на входе пройти не удастся
Еще чего! Вдруг на карантин отправят, а я дома сидеть не хочу
С признаками ОРВИ лучше не ходить не только в школу, а вообще никуда
Останусь дома, чтобы никого не заразить, а контрольную можно и позже написать
Отличное решение – здоровье превыше всего!
Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (8/0)
У ученика из параллельного класса нашли коронавирус, что теперь будет?
Ну все, привет, родной дом – всю школу теперь точно закроют
А вот и нет, на карантин отправят только один класс
Да ничего не будет, в этом году обещали без дистанционки обойтись
Не совсем так, отдельный класс могут отправить домой на карантин, придется учиться из дома
Наверняка весь его класс посадят на карантин
Все верно, теперь его одноклассников ждут две недели дистанционного обучения
На нервяке
Ты не разбираешься в новых школьных требованиях – вероятно, осенью 2020-го школа превратилась бы для тебя в настоящее испытание на прочность. Да и как тут не нервничать, когда вокруг столько угроз и новых правил одновременно?
На расслабоне
Учебный год – 2020 для тебя был бы не сложнее, чем любой другой. Ты знаешь о коронавирусе все, что нужно, и готов к самым разным ситуациям.
«Спокуха» – твое второе имя
Часть правил учебного года 2020/2021 ты знаешь, ну а с теми, которых не знаешь, разберешься по ходу дела. Ни пандемия, ни новые требования не собьют тебя с пути к знаниям – и к общению с одноклассниками.
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