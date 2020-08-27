РИАМО - 27 авг. В текущем году на территории Подмосковья откроют 35 новых школ, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в этом году рекорд — мы порядка 35 школ открываем», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев добавил, что к 1 сентября в регионе планируют завершить строительство 16 школ, а также шести детских садов и двух объектов дополнительного образования.

«К концу года откроем еще 17 школ. <...> Семь-восемь школ уже в ноябре будут готовы», — подчеркнул Локтев.

Ранее Воробьев сообщил, что все запланированные к открытию школы Подмосковья примут учеников в 2020 году. Линейки в честь начала учебного года проведут только для учеников 1 и 11 классов. Участие родителей в празднике возможно при условии ношения масок.

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