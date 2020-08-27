РИАМО - 27 авг. В Московской области ежедневно фиксируется до 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом показатель остается на стабильно низком уровне, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня мы выявляем в день 140-145 случаев (заражения Covid-19 - ред.). Стабильно низкий показатель, и это при том, что тестирование очень активно проводим. Поэтому я очень надеюсь, что нам не придется возвращаться в те скучные, удивительные времена, связанные с самоизоляцией», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что региональное правительство активно отслеживает эпидемиологическую ситуацию.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 67 599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1174 человека. Выздоровели и выписались 51 035 человек.

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Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи 8 вопросов | Пройден 53 раза Пройди тест РИАМО и прочувствуй, каково быть школьником в это непростое время. Начать тест Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (1/0) Начало учебного года не за горами. Будешь сдавать тест на «корону» перед школой? Фото Евгений Биятов © РИА Новости На самом деле нет – школьники могут сдать тест, если сами этого захотят Обязательно. Меня же наверняка без результатов на порог не пустят… Действительно, обязательная проверка касается только учителей Еще чего – у меня есть занятия поважнее! И вообще, пусть лучше учителя проверяются Можно. Но это необязательно, в школу и так пустят Вообще-то его нельзя делать несовершеннолетним Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (2/0) Позовешь на линейку родственников? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО И правильно – в Москве линеек и не будет. А в Подмосковье они пройдут для учеников 1-х и 11-х классов Какая линейка? Я туда вообще не собираюсь Бабушек и дедушек в этот раз лучше оставить дома Конечно! У меня большая семья, все хотят посмотреть на меня нарядного Можно и позвать, если ты живешь в Московской области и учишься в 1-м или 11-м классе, только маски не забудьте. А вот в Москве линеек не будет Позову только родителей Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (3/0) Допустим, ты учишься в 5 классе. Что возьмешь с собой 1 сентября? Фото © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Да ты в полной боевой готовности! Маску, санитайзер и сменку Цветы дарить сейчас не модно, лучше принять участие в акции «Дети вместо цветов» Гладиолусы, банты и хорошее настроение Праздничной линейки для 5-х классов все равно не будет, так что иди учись. Что-то праздничное Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (4/0) Родители твоей одноклассницы, которая часто болеет, хотят оставить ее на дистанционке. Возможен ли такой вариант – или она должна ходить в школу? Фото Кирилл Каллиников © РИА Новости Нет, переходить на индивидуальный режим необязательно. В Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей Только если она перейдет на режим индивидуального обучения на целый год Это необязательно, в Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей Нет, она должна ходить в школу, как все Точно, в Москве школьники могут остаться на дистанционном обучении по желанию родителей Это вполне возможно Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (5/0) На уроке будешь сидеть в маске? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Нет, носить ли маску – личное дело каждого ученика. Да, и все мои одноклассники тоже – это обязательно Ученики действительно могут носить маски – по желанию. Да, надену. Я человек мнительный, у меня дома уже гора масок Учащиеся действительно могут не надевать маску на уроке. У меня со здоровьем все в порядке, зачем мне эти маски? Коллективизм – качество полезное, но решить, носить маску в школе или нет, ты можешь самостоятельно. Если все наденут, то и я тоже Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (6/0) На перемене пойдешь пообщаться со своими друзьями из параллели? Фото Александр Манзюк © РИАМО Увы, из-за раздельных перемен активную социализацию придется отложить Обязательно, я обычно только за этим в школу прихожу Так держать! Меры предосторожности никто не отменял Лучше пересечемся с ними в школьном дворе после уроков Осторожность никогда не повредит В школе учиться нужно, а не по кабинетам бегать. Да и вообще, вдруг там кто-то болеет? Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (7/0) А если почувствуешь, что заболел перед важной контрольной, пойдешь в школу? Фото Игорь Зарембо © РИА Новости Лучше остаться дома – все равно «температурный фильтр» на входе пройти не удастся Пойду обязательно – учеба важнее всего С признаками ОРВИ лучше не ходить не только в школу, а вообще никуда Еще чего! Вдруг на карантин отправят, а я дома сидеть не хочу Отличное решение – здоровье превыше всего! Останусь дома, чтобы никого не заразить, а контрольную можно и позже написать Если бы ты пошел в школу в 2020 году? Представь себя учеником постковидной эпохи (8/0) У ученика из параллельного класса нашли коронавирус, что теперь будет? Фото Сергей Пятаков © РИА Новости А вот и нет, на карантин отправят только один класс Ну все, привет, родной дом – всю школу теперь точно закроют Не совсем так, отдельный класс могут отправить домой на карантин, придется учиться из дома Да ничего не будет, в этом году обещали без дистанционки обойтись Все верно, теперь его одноклассников ждут две недели дистанционного обучения Наверняка весь его класс посадят на карантин На нервяке Ты не разбираешься в новых школьных требованиях – вероятно, осенью 2020-го школа превратилась бы для тебя в настоящее испытание на прочность. Да и как тут не нервничать, когда вокруг столько угроз и новых правил одновременно? Фото gifer.com © Поделиться результатом На расслабоне Учебный год – 2020 для тебя был бы не сложнее, чем любой другой. Ты знаешь о коронавирусе все, что нужно, и готов к самым разным ситуациям. Фото gifer.com © Поделиться результатом «Спокуха» – твое второе имя Часть правил учебного года 2020/2021 ты знаешь, ну а с теми, которых не знаешь, разберешься по ходу дела. Ни пандемия, ни новые требования не собьют тебя с пути к знаниям – и к общению с одноклассниками. Фото © Поделиться результатом Следующий вопрос Показать результат Пройти ещё разДругие викторины

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