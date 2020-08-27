РИАМО - 27 авг. Более 14 тысяч сувениров приобрели посетители интернет-магазина Московского метрополитена, популярнее всех оказалась карта «Тройка», следом идут, магниты, значки, ручки и силиконовые браслеты, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«20 августа Московский метрополитен объявил о летней распродаже брендированных сувениров со скидками до 60%», - говорится в сообщении.

Магазины метро есть на станциях «Маяковская» и «Трубная», на стойках «Живое общение», а также в интернет-магазине по адресу shop.mosmetro.ru.

Распродажа будет проходить до 31 августа. Количество товаров ограничено. Всего доступно около 300 наименований сувениров.